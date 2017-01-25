Rusya'da Komisyonlar Kısıtlamalar Konusunda Çalışmasını Sürdürüyor (2)

GAŞİGULLİN: SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI



İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na konuk olan Rusya Federasyonu'nun Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş meyve ve sebze ihracatı kısıtlaması konusunda sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.



İzmir Ticaret Odası'nın bugün gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısına konuk olan ve meclis üyelerine hitap eden Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş meyve ve sebze ihracatı kısıtlamasını ne zaman kaldıracağı ile ilgili soruya yanıt verdi. Ancak soru üzerine yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını söyleyen Aydar Gaşigullin, "Yaptığım konuşmada, kısıtlamaların çözümü için iki tarafın da çalışmalarına devam ettiğini söyledim. Ancak İzmir Ticaret Odası'nda yaptığım konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in Antalya'da Mart ayında yapılması planlanan görüşmede bir araya geleceği bahsi, benden kaynaklanan bir yanlış anlaşılmadır. Her iki ülke de Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilecek tarım forumu için hazırlıklarını sürdürmektedir. Putin ve Erdoğan'ın bu forumda bir araya gelmesi söz konusu değildir" diye konuştu.



Timur TARLIĞ / İZMİR,