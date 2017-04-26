Rusya'da Kamu Şirketleri, Küçük ve Orta İşletmelerden Alımlarını Arttıracak

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kamu şirketlerinin en yakın gelecekte Rusya'nın küçük ve orta şirketlerinden yaptığı alım hacmini yüzde 18'e arttıracağını açıkladı.



Putin, "Şu an itibariyle kamu şirketlerimizin Rusya'nın küçük ve orta şirketlerinden yaptığı alımların hacmi en az yüzde 15 olması şarttır. En yakın gelecekte bu gösterge yüzde 18'e yükseltilecek" dedi.



Bu göstergenin yasaya aykırı yöntemlerle azaltma olaylarına gösterilen tepkinin sertleştirilmesi gerektiğini dile getiren Putin, "Bunu daha sert hale getirmemiz lazım." dedi. - Moskova