Rusya'da Kadınları Endişelendiren Yasa Tasarısı Duma'dan Geçti





Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, aile içi şiddetle ilgili tartışmalı yasa tasarısını onayladı.



Söz konusu düzenleme, aile bireylerine şiddet uygulayanlara hapis yerine para cezası kesilmesini öngörüyor. Tasarı, ilk kez olması durumunda aile içi şiddeti kabahat olarak tanımlıyor ve ceza olmaktan çıkarıyor.



Üçüncü kez oylamaya sunulacak tasarı ikinci oturumda 2'ye karşın 385 oyla kabul edildi.



Düzenlemeyi savunan vekillerden Olga Batalina çiftler arasında fiziksel şiddetin olağan olabileceğini ima etti. Batalina "Duygusal anlaşmazlıklarda, bazen vurma olayları olabilir. Taraflar birbirine gerçekten zarar vermek istemediklerinde, bir kişinin diğerine zulüm etmediğinde bu idari suç olarak sayılır" diye konuştu.



Yasanın mimarları, 'aile kavramının korunması' ve 'çocukların disiplinli yetiştirilmesi' gibi ifadelerle düzenlemeyi savunuyor.



Rusya'da aile içi şiddetin çoğu zaman dört duvar arasında kaldığına dikkat çekenlerse endişeli.



"Şiddet görenler polise gitmeye zaten çekiniyor"



Parlamento önünde pankart açıp tasarıyı protesto eden iki kadından Alyona Popova "Duma yıkıcı bir hata yapıyor" diyor ve ekliyor:



"Bu kanundan önce bile 'Seni sevdiği için dövüyordur, senin hatan vardır, kirli çamaşırlarını ortaya dökme' gibi laflar yüzünden kurbanlar polise gitmeye çekiniyordu. Şimdi ezilen taraf suçlu durumuna düşecek."



Tasarının yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadıyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayı gerekiyor.



Birleşmiş Milletler'in 2010 yılında yayınladığı bir rapora göre, Rusya'da eşi ya da akrabalarından gördüğü şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınların sayısı her yıl yaklaşık 14 bin.



Auteur: euronews-tr



Tags: Rusya yasa endişelendiren Dumadan kadınları tasarısı Kadına karşı şiddet Rusyada geçti Gepost: 25 januari 2017