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Rusya'da Hizmet Sektörü Pmı 8,5 Yılın En Yükseğinde
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Rusya'da Hizmet Sektörü Pmı 8,5 Yılın En Yükseğinde

MOSKOVA (AA) – Rusya'da hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ocak ayında 58,4 puanla son 8,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rusya'da Hizmet Sektörü Pmı 8,5 Yılın En Yükseğinde

MOSKOVA (AA) – Rusya'da hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi ocak ayında 58,4 puanla son 8,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.


Markit tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'da ocak ayında hizmet sektörü PMI, Haziran 2008'den bu yana en yüksek düzeyi olan 58,4 puana yükseldi.


Rusya'nın üretim sektörünü de kapsayan ocak ayı kompozit endeksi de bir önceki aya kıyasla 1,7 puan artarak 58,3 puana çıktı.

Markit Ekonomisti Samuel Agass, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'da üretim endeksi, Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Bu yıl itibarıyla ülkede GSYH'nin yüzde 0,8 büyüyerek, halihazırda devam eden resesyonun sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının öncü verilerine göre, ülkede GSYH, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,5, 2016 yılı genelinde ise yüzde 0,6 küçülme kaydetti.

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