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Rusya'da Gelirler Düşerken İşsizlik Azaldı
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Rusya'da Gelirler Düşerken İşsizlik Azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da, mart ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 azalarak yüzde 5,4'e gerilerken, reel gelirler yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Rusya'da Gelirler Düşerken İşsizlik Azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da, mart ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 azalarak yüzde 5,4'e gerilerken, reel gelirler yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede şubat ayında yüzde 5,6 olan işsizlik oranı, bu yılın mart ayında yüzde 5,4'e geriledi.

Ülkede reel gelirler mart ayında yıllık bazda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalırken, aylık ortalama gelir aynı dönemde 2016'ya göre yüzde 6,6 artarak 37 bin 600 rubleye yükseldi.

Rus halkının reel geliri, emeklilik prim ödemeleri nedeniyle iki yıllık aradan sonra bu yılın ocak ayında yüzde 8 ile ilk defa artış göstermiş, ancak şubat ayında tekrar düşüşe geçerek yüzde 3,8 gerilemişti.

2017 yılı şubat ayı rakamlarına göre Rusya'da 20,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

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