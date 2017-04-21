Rusya'da Fsb Binasına Yapılan Saldırı

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına saldırı düzenleyen kişinin Neonazi grubunun bir üyesi olduğu iddia edildi.



Saldırganın 1999 doğumlu A.V. Konev olduğu iddia edildi. Olayda saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü. FSB yetkilileri, "Saldırgan öldü, araştırmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu. - MOSKOVA