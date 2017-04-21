Rusya'da Fsb Binasına Saldırı: 3 Ölü

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk'ta Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasına saldırı düzenlendi. Olayda saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi öldü.



Saldırganın Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının girişinde silahla ateş açmaya başladığı bildirildi. Kimliği henüz belirlemeyen saldırgan, binanın girişindeki kontrol noktasına gelmeden önce ateş açarak bir FSB çalışanı ve bir ziyaretçi olmak üzere 2 kişiyi öldürdü. Olayda 1 kişinin de yaralandığı açıklandı. FSB yetkilileri, "Saldırgan öldü, araştırmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu. - MOSKOVA