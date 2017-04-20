Rusya'da Enflasyon Oranı Değişmedi

– Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) Rusya'da enflasyonun üç haftadır yüzde 0.1 düzeyinde kaldığı ve yılın başından bu yana tüketim fiyatlarının yüzde 1.2 arttığı bildirildi.



Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, son bir hafta içinde yumurta ve kara buğday yüzde 0.7 oranında, ayçiçek yağı ve şeker yüzde 0.2-0.5 oranında ucuzladı. Aynı zamanda sebzeler ortalama olarak yüzde 1.9 pahalandı. Benzin fiyatlarında ise yüzde 0.1 artış yaşandı ancak dizel yakıtın fiyatı değişmedi.



Rusya'da, Mart ayının sonunda kaydedilen ruble kuru güçlenmesi, başta meyve ve sebze olmak üzere bazı ürünlerin ucuzlamasına neden oldu. - Moskova