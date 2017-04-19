Rusya'da Bütçenin Önceliği İnsan, Güvenlik ve Altyapı Olacak"

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümet tarafından yeni oluşturulan bütçenin üç temel noktaya odaklanacağını belirterek, "Bu noktalar, insan kaynağı, altyapı projeleri ve ulusal güvenliğin sağlanması olacak." dedi.



Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da bir konuşma yapan Medvedev, Rus ekonomisine ve hükümet tarafından tasarlanan kalkınma programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Oluşturulacak yeni hükümet bütçesinde üç temel noktanın esas alınacağını belirten Medvedev, "Bu noktalar, insan kaynağı, altyapı projeleri ve ulusal güvenliğin sağlanması olacak." ifadelerini kullandı.



Petrol fiyatlarında yaşanabilecek bir düşüşün veya Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kendilerini artık korkutmadığını dile getiren Medvedev, Rus ekonomisinin bu zorlukları avantaja çevirmeyi öğrendiğini söyledi.



Rusya'nın bütçe gelirlerinde petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlılığın da azaldığını savunan Medvedev, "Eskiden bütçemizin üçte ikisi enerji gelirlerinden oluşurken, artık diğer sanayilerden elde ettiğimiz gelirlerin toplam bütçedeki payı yüzde 50'yi geçmiş durumda." dedi.



"Rezerv Fonu bitmeyecek"



Başbakan Medvedev, ülkenin kriz döneminde önemli oranda azalan Rezerv Fonuna da değinerek, şöyle konuştu:



"Bütçe açığımızı Rezerv Fonu sayesinde makul bir seviyede tutmayı başardık. Teorik olarak harcamalarımız bu şekilde devam ederse bu fon kısa sürede tükenecek. Ancak atılan bazı adımlar sayesinde gelirlerimizi planlanandan daha yüksek bir seviyede tutmayı başardık. Fonun biteceğini düşünmüyorum."



Rusya'nın Rezerv Fonu, mart ayı itibarıyla 931 milyar ruble (yaklaşık 16 milyar dolar) seviyesinde bulunurken, fonun bütçe açığını kapatmak için kullanılması halinde bu yıl sonuna kadar tamamen tükeneceği tahmin ediliyor.