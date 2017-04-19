Rusya'da Bulunan 23 Bin Yıllık Heykelcik Kim Kardashian'a Benzetildi

Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Hotılyovo 5 santim uzunluğunda, 23 bin yıllık çıplak bir 'Venüs' heykelciği bulundu. Heykelciğin ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ınkine benzer vücut hatları dikkat çekti.

KİM KARDASHİAN'A BENZETİLDİ

Rusya'nın Bryansk bölgesinde arkeologlar tarafından 23 bin yıllık, keskin vücut hatlarına sahip, mamut dişinden oyulmuş bir 'Venüs' (Roma mitolojisinde aşk ve güzelliğin koruyucusu tanrıça) heykelciği keşfedildi. 5 santim uzunluğundaki heykelcik, vücut hatlarındaki benzerlik nedeniyle ünlü şov yıldızı 'Kim Kardashian'a benzetildi.

Konuyla ilgili Siberian Times'a açıklama yapan Moskova Arkeoloji Enstitüsü Taş Devri Departmanı'ndan Dr. Konstantin Gavrilov da "Heykelde heybetli bir kadın tasvir edilmiş, ancak uzun ince bacaklarıyla olağanüstü zarif görünüyor. Bacaklarının hafifçe bükülmüş olması da Rembrant'ın tablosundaki Danae'yi hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

​"TÖRENSEL BİR HEYKELCİK"

Gavrilov ayrıca, heykelciğin 'üretkenliği' simgeliyor gözükse de yapılışının tarımın doğuşundan çok önce olması nedeniyle bunun imkânsız olduğunu ifade edip, "Heykelcik 23 bin yıl önce yapılmış. Bu gibi tarih öncesi heykelcikler tören ve ritüellerde kullanılıyor." dedi.