Rusya'da Benzin Fiyatları Martta Yüzde 1 Düştü

– Mart ayında Rus benzin üreticilerinin fiyatlarının Şubat ayına kıyasla yüzde 1, dizel yakıt fiyatlarının ise yüzde 0.8 azaldığı bildirildi.



Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, Ai-81 ve Ai-92 benzin fiyatlarının Mart ayında yüzde 2.4 oranında azaldığı, Ai-93 ve Ai-95 benzin fiyatlarının değişmediği, Ai-96 ve Ai-98 benzin fiyatlarının ise yüzde 0.3 gerilediği kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın 7 bölgesinde benzin fiyatlarında düşüş tespit edildiği bildirildi. Öyle ki Başkurdistan Cumhuriyetinde benzin fiyatları yüzde 5 oranında, Ryazan Oblastında yüzde 0.8 oranında düştü. Aynı zamanda Tümen (yüzde 4.4), Komi Cumhuriyeti (yüzde 0.4), Perm Krayı (yüzde 0.4) ve Yaroslavl Oblastı (yüzde 0.4) gibi 10 bölgede benzin fiyatlarında artış yaşandı.



Tüketici benzin fiyatları Rusya'nın 65 bölgesinde arttı. Söz konusu bölgeler arasında Altay Krayı (yüzde 1.4) ve Perm Krayı (yüzde 1.3) yer aldı. Tıva Cumhuriyeti (yüzde 1) dahil Rusya'nın 6 bölgesinde benzin fiyatlarında düşüş kaydedildi.



Öte yandan Moskova'da Mart ayında tüketici benzin fiyatlarında yüzde 1 artış tespit edildi. - Moskova