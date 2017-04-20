Rusya'da "Altın Maske" Ödülleri Sahiplerini Buldu

– Stanislavskiy Müzik Tiyatrosu'nda düzenlenen "Altın Maske" ödül töreninde yaklaşık 50 ödül sahiplerini buldu. Bu sene 213 aday ile rekor kırıldı.



"Altın Maske" festivalinin Müdürü Mariya Revyakina ödül töreninden önce 20 yıldan uzun süredir festivali yöneten ve 2017 yılında yaşamını yitiren Georgiy Taratorkin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını rica etti.



En iyi drama oyunu ödülü Mayakovski Tiyatrosu'nun "Russkiy Roman" oyununa verildi. En iyi yönetmen iki yıl üst üste Andrey Moguçiy oldu. Kozlovskiy St. Petersburg Malıy Teatr sahnesinde sergilediği Hamlet rolüyle en iyi erkek oyuncu seçildi. Kozlovskiy ödül töreninde, "Benim için değerli insanlara teşekkür etme imkanını kullanmak istiyorum. Her şeyden önce, Hamlet'i rahat bir şekilde sunmak yerine elindeki güçle bugün sorulamayacak sorular soran öğretmenim Malıy Teatr yönetmeni Lev Dodin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Aileme, özellikle de sürekli bana maskesinin nerede olduğunu soran anneme teşekkür ederim. Artık onunda bir maskesi var" dedi.



En iyi kadın oyuncu "Russkiy Roman" sahnesinde Sofya'yı oynayan Yevgeniya Simonova seçildi.



Operada en iyi yönetmen Richard Johns, en iyi opera oyunu ise "Rodelinda" oldu. Bunların yanı sıra operada en iyi kadın oyuncu Nadejda Pavlova, en iyi erkek oyuncu ise Liparit Avetisyan oldu.



Balede en iyi kadın oyuncu Viktoriya Tereşkina ve en iyi erkek oyuncu İgor Bulitsın seçilirken çağdaş dans alanında en iyi oyun "Balet Moskova" Tiyatrosu'nun "Tüm yollar kuzeye çıkıyor" adlı oyunu seçildi. - Moskova