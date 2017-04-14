Rusya'da 3 Günlük Türkiye Festivali

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, mayıs ayı içerisinde Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde 150 bin metrekarelik bir parkta 3 günlük Türkiye Festivali düzenleneceğini söyledi.



TÜROFED Başkanı Osman Ayık, geçen yıl uçak krizi nedeniyle büyük düşüş yaşanan Rusya pazarının bu yıl en aktif pazarlardan biri olmasını beklediklerini söyledi. Rus pazarını biraz daha motive etmek istediklerini anlatan Osman Ayık, "Mayıs ayının son haftasında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da büyük bir park kiraladık ve orada 3 günlük Türk Festivali yapmayı planlıyoruz. Bu anlamda bütün çalışmalar tamamlandı. Aşağı yukarı 150 bin metrekare büyüklüğünde olan bu park Moskova şehrinin merkezinde. Tüm turizmin birleşenleri, tüm sivil toplum örgütleri olarak bir araya geldik. TÜROFED olarak projeye öncülük ediyoruz ama başta TÜRSAB, TÜROB ve Rehberler Odası olmak üzere sektörde yer alan tüm bileşenleri bir araya getirdik. TİM, TOBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tabi ki hamiliğinde devam ediyor" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ RUS HALKIYLA TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da projeyi aktardıklarını kaydeden Osman Ayık, "Muhtemelen kendileri de son derece destek veriyorlar böyle bir projeye, çok sıcak bakıyorlar. Dışişleri Bakanımız projenin hamilerinden biri. Önümüzdeki günlerde de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde bir basın duyurusuyla bu projeyi tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. 16 Nisan referandum undan sonra bir takvim belirleyerek hem Türkiye içindeki projenin lansmanını yapacağız, ayrıca bir tarih belirleyerek Moskova'da bunun duyurularını yapacağız. Tabi çok kapsamlı bir proje. Türkiye'yi her yönüyle Rus halkıyla tanıştırmak istiyoruz. Unutulmuş gibi görünen Türkiye'yi tekrardan Rus halkına anlatmak ve hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu. Osman Ayık, Türkiye'nin gastronomiden kültürel ve turistik değerlere kadar birçok değerini bu festivalde tanıtmak istediklerini anlattı.



'REFERANDUMUN ARKASINDAN GÜNDEME GELECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya ziyaretinde kendisiyle yaptıkları görüşmeyle ilgili de bilgi veren TÜROFED Başkanı Ayık, şöyle dedi:



"Sayın cumhurbaşkanımız ile buluşma ve ziyaret etme amacımız bu biraz önce bahsettiğimiz Moskova'da yapılacak Türkiye Festivali'ydi. Öncelikle bunu sayın cumhurbaşkanımıza anlattık ve onun manevi desteklerini talep ettik. Bunun yanında da tabi ki sayın cumhurbaşkanımızla buluşma fırsatı bulunca 10 maddelik bir sorunlar paketini de ilettik ama oradaki esas konuya sayın cumhurbaşkanımız vakıf ve konuya da muhtemelen eğilecek. Ama referandum süreci ister istemez şu anda taleplerimizi gündeme getirmeyebilir. Muhtemelen referandum un arkasından gündeme gelecek. Herkes tarafından biliniyor sektörün sıkıntıları, sorunları. Dolayısıyla biz 17 Nisan sabahından itibaren inşallah bu konulara da eğileceğini tahmin ediyoruz ve görüşme taleplerimizi devam ettireceğiz. İnşallah 2017 yılında sektörümüz adına önemli destekleri de tekrardan sağlayıp en azından kaldığımız yerden devam fırsatı buluruz diye düşünüyoruz." - Kemerantalya