Rusya'da 3 Daireden Birinde Su ve Elektrik Fiyatları Arttı

Rossiyskaya Gazeta, yeni yıldan itibaren Rusya'daki üç daireden birisinde su ve elektrik fiyatlarının yüzde 50 oranında arttığını bildirdi.



Gazetede yer alan haberde, fiyat artışının sayaç taktırmayı reddeden insanları kapsayacağı belirtildi. Bu kişiler için ödeme katsayısı 1.5'e yükselecek.



Sayaçların teknik sebeplerden dolayı takılmasının mümkün olmadığı evlerde yaşayan vatandaşların bu ödemeyi yapmayı reddetme hakkı olduğu belirtildi. Örneğin, ileride yıkılacak evlerde yaşayan vatandaşlar bu kategoriye dahil.



Kamu ve konut hizmetleri fiyatlarına 1 Temmuz 2016'da zam yapıldı. Bu verilere göre, Moskova'da kamu ve konut hizmetleri fiyatları yüzde 15'den fazla arttı, soğuk suya yüzde 7 ve sıcak suya yüzde 8 oranında zam yapıldı. - Moskova