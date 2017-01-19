Rusya, 21 Yaşından Küçüklere Alkol Satışını Yasaklıyor

Rusya Sağlık Bakanlığı, 2025 yılına kadar Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesini hazırladı. Bu projedeki maddelerden birisi 21 yaşından küçüklere alkol satışının yasaklanmasını öngörüyor.

18 YAŞ LİMİTİ 21'E YÜKSELİYOR

Şu anda Rusya'da 18 yaşından küçüklere alkol satışı yapılmıyor. Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesinde ise yasal limitin 21'e yükseltilmesi öngörüldü.

İNTERNETTE SİGARA VE ALKOL SATIŞI YASAKLANIYOR

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı strateji çerçevesinde sigarayla mücadeleye yönelik kısıtlayıcı önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bunun için internet üzerinden alkol ve sigara satışının yasaklanması teklif ediliyor.

ÖLÜM ORANINI AZALTMAK PLANLANIYOR

Projeyi hazırlayanlar, bu ve diğer kısıtlamaların enfeksiyon dışı sebeplerden ölüm oranını ciddi anlamda azaltacağını belirttiler. Diğer kısıtlamalar arasında, sağlıklı beslenme ve düzenli spor mekanizmalarının oluşturulması da yer alıyor.

Stratejinin başlıca hedeflerinden birisi kalp, damar, onkolojik, kronik akciğer ve şeker hastalığı sebebiyle ölüm oranını yüzde 25 oranında azaltmak olarak açıklanıyor.