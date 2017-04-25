Rusya'da 2016'da Terör Saldırılarında Artış

Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, 2015 yılında 8 olan saldırı sayısının 2016 yılında 25'e yükseldiğini belirtti.



Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, Rusya'daki terör saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2016'da terör saldırılarının sayısının bir önceki yıla artış gösterdiğini dile getirdi. 2015 yılında 8 olan saldırı sayısının 2016 yılında 25'e yükseldiğini ifade etti. Başsavcı Çayka, "Kolluk kuvvetleri bu eylemlerin yüzde 72'sini hazırlık ve tehdit aşamalarında önledi" dedi. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen ve can kaybı yaşanmayan Uchaly Madencilik ve İşleme Tesisi'ne yönelik kundaklama saldırısı 2016 yılında Rusya'da gerçekleştirilen tek terör saldırısı oldu.



Soruşturması devam eden saldırının Rusya'nın Suriye hükümetine yapılacak askeri yardım politikasına yönelik itirazı ile bağlantılı olduğu belirtilmişti. Ayrıca, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205. maddesine göre 31 Ekim 2015'de Saint Petersburg - Şarm El-Şeyh'e giden Airbus A321 yolcu uçağına bomba yerleştirilmesi sonucu 224 kişinin ölmesine neden olan saldırı için 2016'da ceza davası açtı. - MOSKOVA