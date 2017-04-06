Rusya Büyükelçiliği Önünde 'İdlib' Protestosu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Esad rejiminin İdlip'te gerçekleştirdiği hava saldırılarını ve Rusya Federasyonu'nun saldırıya ilişkin yaptığı açıklamayı protesto etmek üzere bir araya geldi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Katil Rusya, Suriye'den defol", "Katil Esed, Suriye'yi terk et", "Bir Musa gelecek, sizi bulacak" sloganlarını attı.