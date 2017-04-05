Rusya Büyükelçiliği Önünde 'Idlib' Protestosu

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği önünde İdlip'te gerçekleştirilen hava saldırısı protesto edildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Esed rejiminin İdlip'te gerçekleştirdiği hava saldırılarını ve Rusya Federasyonu'nun saldırıya ilişkin yaptığı açıklamayı protesto etmek üzere bir araya geldi. Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, "Katil Rusya, Suriye'den defol", "Katil Esed, Suriye'yi terk et", "Bir Musa gelecek, sizi bulacak" sloganlarını attı.



Grup adında açıklamalarda bulunan TÜGVA Ankara Temsilcisi Abdülkadir Kocatepe, "Bugün Ankara'da vicdanı olan kardeşlerimizle birlikte toplanmış bulunmaktayız. Dün Esed rejiminin yapmış olduğu haince katliamda 100'e yakın çocuk hayatını kaybetti. O gaz bombalarıyla yapılan saldırıya sessiz kalmayarak, hiç olmazsa tarafımızı belli etmek için buraya toplandık. Bugün Rusya içler acısı bir açıklamada bulunmuştur. Kesinlikle bu yapılanları kabul etmemekteyiz. Burada bir grup insanız ancak hiçbir zaman hakkı söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Bu konuda Avrupa'nın ses çıkarmaması bizim için önemli değil ancak İslam devletlerinin bu noktada sessiz kalması bizi derinden etkilemektedir" şeklinde konuştu.



(Caner Ünver - Burak Altun /İHA)