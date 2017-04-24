Rusya Buğday İçin Türkiye'ye Heyet Gönderecek

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin buğday da dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin Rusya'dan alımının sınırlamasına ilişkin olarak, ''Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz'' demişti.

HEYET YAKIN ZAMANDA GELECEK

Rusya tarafından bugün gelen açıklamada ise 'buğday' konusunda önemli bir gelişme yaşandığı görüldü. Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Rusya'dan bir heyetin, buğdayın vergisiz alımının durdurulmasına ilişkin görüşmeler yapmak üzere yakın zamanda Türkiye'ye gitmesine yönelik karar alındığını duyurdu.