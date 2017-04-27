Rusya Başsavcısı Göçmen Denetiminin Yetersiz Olmasından Yakındı

– Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, devlet kurumlarını göçmenleri yeterince denetim altına alamadığından dolayı eleştirdi.



Federasyon Konseyinde konuşan Çayka, "Son zamanlarda devlet yasadışı göçü önleyecek etkili mekanizmaların oluşturulmasına çok çaba gösterdi. Alınan tedbirlere rağmen savcıların bu alanda tespit ettiği ihlal sayısı hala çok yüksek. Geçen yıl 40 bin ihlal saptandı. İlgili kurumlar yabancıların Rusya'ya girmeleri, burada kalmaları ve Rusya'dan çıkmalarını yeterince kontrol etmiyor. Dolayısıyla yasadışı göçmen sayısı çok yüksek seviyede kalıyor" dedi. - Moskova