Rusya Başbakanı Medvedev, Soçi'deki Otellerin Dolululuk Oranlarından Memnun

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Soçi'de bulunan Olimpiyat tesislerinin kullanımına ilişkin toplantıda yaptığı açıklamada, tesislerin kullanma planlarının genel olarak yerine getirildiğini ve doluluk oranının yüksek olduğunu söyledi.



Medvedev, daha 2014 Olimpiyatlarına hazırlama aşamasında Soçi'de inşa edilen altyapının Soçi bölgesinin geliştirilmesi için kullanımın planlanmış olduğuna dikkat çekerek söz konusu altyapının, Soçi'nin uluslararası tatil merkezine, profesyonel sporcuların hazırlama merkezine, milyonlarca kişinin sevdiği tatil yerine dönüştürülmesini sağlaması öngörüldüğünü vurguladı.



Medvedev şöyle devam etti:



"Genel olarak bu planlar gerçekleştirildi. Dağlarda ve deniz kenarında bulunan tüm tesisler neredeyse tüm yıl boyunca kullanılıyor. Özellikle de burada çeşitli spor takımları antrenman yapıyor, büyük spor yarışmaları, festivaller, konserler, forumlar, konferanslar düzenleniyor. Böylelikle bu tesislerin doluluk oranı şimdiye kadar pek iyi.



Soçi'de otel işletmeciliği de iyi. Herkes otellerin doluluk oranının şimdiden yüzde 98-99, hatta yüzde 100 olduğunu dile getiriyor."



Başbakan, Soçi'de düzenlenen Olimpiyat için 42 yeni otelin inşa edildiğini ve 28 otelin restore edildiğini hatırlatarak şu an itibariyle mevcut olan otel kapasitesinin 200 bin kişinin yerleştirilmesine olanak sağlayan 73 bin oda olduğunu belirtti.



Medvedev, "Bu yüzden buraya gelen turistlerin sayısının önemli ölçüde artmasına rağmen oda bulmak her zaman mümkün. Gerçi bugünlerde oda bulması pek kolay olmayabilir, yüksek sezonda otellerin doluluk oranının zirveye ulaşması her ülkede var olan bir gerçektir" diye konuştu. - Moskova