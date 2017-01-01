Rusya Başbakanı Medvedev'in Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı vesilesiyle taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiği, Rusya'nın nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit ettiği bildirildi.
Rusya Başbakanı Medvedev'in Başbakan Yıldırım'ı Telefonla Arayarak, İstanbul'daki Terör Saldırısı...
Rusya Başbakanı Medvedev'in Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı vesilesiyle taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiği, Rusya'nın nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit ettiği bildirildi.
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