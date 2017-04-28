Rusya Başbakanı Medvedev, Hıv Virüsüyle İlgili Kararname İmzaladı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, 2020 yılına kadar uygulanması planlanan HIV virüsünün yayılmasına karşı bir devlet stratejisini içeren kararname imzaladı.



Rusya Başbakanı Medvedev, HIV virüsüyle ilgili bir kararname imzaladı. Stratejinin uygulanmasıyla 2020 yılına kadar HIV vakalarının önüne geçilmesi, enfeksiyon konusunda muayenelerin artırılması ve HIV virüsü yüzünden meydana gelen ölümlerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca Medvedev, HIV virüsü taşıyan kişilerin de evlatlık edinmelerine izin verileceğine dair belge imzaladı. Plana göre HIV tedavisini reddeden vatandaşlara karşı da tedbir alınacağı bildirildi. - MOSKOVA