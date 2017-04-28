Rusya Başbakanı Medvedev'den Türkiye'ye Teşekkür

– Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev Türk mevkidaşı Binali Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmasında Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Liman adlı gemisinin mürettebatının kurtarılması sırasında yapılan işbirliği nedeniyle teşekkürlerini sundu.



Rusya Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Dmitri Medvedev Türk tarafına Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait Liman gemisinin mürettebatının kurtarılması sırasında sağlanan işbirliği sebebiyle teşekkürlerini iletti" denildi.



Aynı zamanda, tarafların Rusya ve Türkiye'nin ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin konularda fikir alışverişi yaptıkları ve çeşitli düzeylerdeki ikili temaslar grafiğini görüştükleri belirtildi. - Moskova