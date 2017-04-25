Rusya Başbakanı Medvedev'den İtiraf: "1 Yılda Yalnızca 1 Kitap Okudum"

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, bir yılda yalnızca bir kitap okuduğunu açıkladı.



Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Rusya Federasyonu'nun düzenlediği kültür forumunda gerçekleştirdiği konuşmasında geçen yıl içinde yalnızca bir basılı eser okuduğunu diğerlerini ise elektronik ortamda okuduğunu dile getirdi. Medvedev, "Ben son yıl içinde ortalama bir Amerikalıdan daha çok kitap okuduğumu anladım. Bu da hiç kötü değil. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu kitapların arasında basılı yalnızca bir kitap bulunuyor. Diğerlerini ise, belirli alışkanlıklarımdan dolayı elektronik biçimde okudum" dedi.



Ayrıca Medvedev e-kitap okumanın yaygınlaşması nedeniyle Rusların ne kadar kitap okuduğunun kaydını tutmanın zor olduğunu belirtti. Rus Başbakan e-kitap okumanın kolay olduğunu ifade ederek, "Ama son dönemlerde elektronik eserler, telif hakkı kanunlarına aykırı dağıtılıyor. Bu nedenle okurlar oranını konusundaki istatistiği tespit etmek zor" açıklamasını yaptı. - MOSKOVA