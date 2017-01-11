Rusya Başbakanı: Bu Yıl ki Enflasyon 4 Seviyelerine Kadar Düşebilir

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya Merkez Bankasının verilerine göre enflasyonun 2016 yılında yüzde 5.4 oranında tespit edildiğini, 2017'de yüzde 4'e düşebileceğini söyledi.



"SERMAYE PİYASLARININDA İSTİKRAR SAĞLADIK, ENFLASYONU DÜŞÜRDÜK"

Rusya Hükümetinin 2016 eylem planının değerlendirilmesine ilişkin toplantıda konuşan Medvedev, "İzlediğimiz makroekonomik politikayla yaptırımlara rağmen sermaye piyasasında istikrar sağladık. Enflasyonu iyice düşürdük, 2016 yılında yüzde 5.4 olan enflasyonun oranı Rusya'nın çağdaş tarihinin en düşük düzeyidir. Hedef, yani yüzde 4 olan enflasyona ulaşmamız 2017 yılında mümkün görünüyor" dedi.

"RUSYA HÜKÜMETİNİN BÜTÇE VE VERGİ POLİTİKALARI ÖNGÖRÜLEBİLİR"

2016'da başta ziraat olmak üzere bir sürü alanlarda ithal ikamesi için ortamın kurulduğunu dile getiren Başbakan, Rusya hükümetinin bütçe ve vergi politikasının öngörülür olduğunu koruyabildiğine de dikkat çekti.