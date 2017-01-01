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Rusya Başbakan'ı Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a Taziye Telefonu

Rusya Başbakan'ı Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a Taziye Telefonu

Rusya Başbakanı Medvedev'in Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı vesilesiyle taziye dileklerini ilettiği açıklandı.

Rusya Başbakan'ı Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a Taziye Telefonu

Rusya Başbakanı Medvedev'in Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı vesilesiyle taziye dileklerini ve dayanışma mesajlarını ilettiği, Rusya'nın nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit etti.

"TESADÜF DEĞİL"

Başbakan Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Medvedev ile telefon görüşmesinde, İstanbul'daki terör saldırısının, Türkiye ile Rusya'nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtildi.

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