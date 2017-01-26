Rusya Astana Görüşmeleri ile Muhalefeti de Muhatap Almaya Başladı

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye konusunda Rusya'nın baştan beri rejimi desteklediği ancak Astana görüşmeleri ile birlikte yavaş yavaş muhalefeti de muhatap almaya başladığı, bunun da Türkiye tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği kaydedildi.



Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya öncülüğünde Astana'da düzenlenen Suriye toplantısına ilişkin Türkiye'nin ABD'nin bundan sonraki süreçlerde de yer almasını istediği ve desteklediği belirtildi. Ayrıca rejim ile silahlı muhalefetin ilk defa aynı masada bir araya gelmesine rağmen müzakerelerin dolaylı şekilde yürüdüğü, toplantıda Rusya ile Türkiye'nin başlangıçta belirlediği anlayışın temel rol oynadığı ve Astana'da bunun kurumsal olarak daha ileri götürüldüğü kaydedildi. Diğer yandan, Rusya'nın baştan beri rejimi desteklediği ancak yavaş yavaş muhalefeti muhatap almaya başladığı ve bunun da olumlu bir gelişme olarak görüldüğü ifade edildi. - ANKARA