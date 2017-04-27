Rusya, Askeri Uçaklarının Yarısını Suriye'den Çekti

– Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Operatif Yönetimi Başkanı Sergey Rudskoy, Rusya'nın Suriye'nin Hmeymim hava üssünde en baştan itibaren yer alan savaş uçaklarının yarısını geri çektiği bildirdi.



Rudskoy Moskova Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Ülkede terör örgütlerinin sayısının azalması sebebiyle uçakların sayısının azaltılmasına karar verildi" dedi.



Rudskoy, Suriye'deki askeri operasyonun başından itibaren Rusya Hava Kuvvetleri'nin 23 binden fazla uçuş gerçekleştirdiğini ve teröristlerin pozisyonlarına 77 bin kez ateş açıldığını belirtti.



2016 yılının Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevlerini başarıyla yerine getirmeleri sebebiyle Rusya Hava Kuvvetleri'nin bir kısmını geri çekme kararı aldı. - Moskova