Rusya Askeri Harcamalarda Dünya Üçüncülüğüne Yükseldi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, Rusya 2016'da askeri harcamalarını bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artırarak 69,2 milyar dolara yükseltti.



2016'da petrol fiyatlarının gerilemesine ve ekonomik yaptırımlara rağmen askeri harcamalarda dünya üçüncülüğüne yükselen Rusya, önceki sene 3. sırada yer alan Suudi Arabistan'ı da geçmeyi başardı.



Rusya'da askeri harcamaların milli gelire oranı ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Suudi Arabistan ise özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenerek askeri harcamalarını 2016'da yüzde 30 oranında azalttı ve 63,7 milyar dolar seviyesine çekti.



Listenin başında ise bir değişiklik yaşanmadı. ABD 611 milyar dolar ile en çok askeri harcama yapan ülke olmaya devam ederken, geçen yıl harcamalarını yüzde 5,4 artıran Çin 215 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. SIPRI, 2016'da harcamalarını yüzde 1,2 artıran ABD'nin uzun süredir devam eden kademeli düşüş trendini tersine çevirdiğini ifade etti.



ABD'nin 2016'daki askeri harcamaları, sıralamada kendisinden sonra gelen 8 ülkenin harcamalarının toplamından daha fazlaydı.



SIPRI raporunda Türkiye'nin askeri harcamalarının 2016'da yüzde 5,7 azalarak 14.9 milyar dolara gerilediği ifade edildi.



Türkiye 2016'da iki basamak gerileyerek askeri harcama sıralamasında 17'nci sırada yer aldı.



2016'da Türkiye'nin önüne geçen ülkeler İspanya ve Kanada oldu.