Rusya, ABD'yi Astana'ya Davet Etti

Rusya, Astana'da gerçekleşecek 'Suriye' görüşmelerine ABD'yi de davet etti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Reuters'ın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı.

SORUYA BÖYLE KARŞILIK VERDİ: DAVET EDİLDİLER BİLE

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi: "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceklerini umuyoruz."

Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' ifade etmişti.

GÖRÜŞMELER 23 OCAK'TA

Hem Suriye hükümetinin hem muhalefetin katılacağı Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta başlaması planlanıyor.

İRAN "ABD'NİN HİÇBİR ROLÜ YOK, 3 ÜLKE DE DAVET GÖNDERMEDİ" DEMİŞTİ

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi İMGYK Sekreteri Ali Şamhani, Amerika'nın Astana sürecinde hiçbir rolünün olmadığını söylemişti.

Astana süreci hakkında bir açıklama yapan İMGYK Sekreteri Şamhani, Astana sürecine öncülük eden üç ülkenin Amerika'ya hiçbir ortak davetiye göndermediğini belirtmişti.

Şamhani, buna göre İran'ın muhalefeti yüzünden Amerika'nın Astana sürecinde hiçbir rolünün söz konusu olmadığını iddia etmişti.

Amerika'nın Suriye krizinde olumsuz bir tutum izlediğini öne süren Şamhani, Kazakistan'ın ev sahibi ülke olarak Amerika'yı gözlemci statüsünde müzakerelere katılması için davet edebileceğini kaydetmişti.