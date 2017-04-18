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Rusya, ABD ve BM ile Suriye'yi Görüşecek
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Rusya, ABD ve BM ile Suriye'yi Görüşecek

Rusya, ABD ve BM ile gelecek hafta Cenevre'de Suriye krizini ele almak için bir araya geliyor.

Rusya, ABD ve BM ile Suriye'yi Görüşecek

Rusya, ABD ve BM ile gelecek hafta Cenevre'de Suriye krizini ele almak için bir araya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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