Rusya, ABD ve BM ile Suriye'yi Görüşecek
Rusya, ABD ve BM ile gelecek hafta Cenevre'de Suriye krizini ele almak için bir araya geliyor.
Rusya, ABD ve BM ile gelecek hafta Cenevre'de Suriye krizini ele almak için bir araya geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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