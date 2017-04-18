Rusya, ABD ve BM ile Gelecek Hafta Cenevre'de Suriye Krizini Ele Alacak

– Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya Devlet Başkanının Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel temsilcisi Mihail Bogdanov Rusya, ABD ve BM'nin katılacağı Suriye görüşmelerinin gelecek hafta Cenevre'de düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.



Görüşmelere, söz konusu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcıları veya Dışişleri Bakanlıkları ilgili departmanları başkanlarının katılabileceğini dile getiren Bogdanov, "Bir görüşme planlanıyor, ABD'nin cevabını bekliyoruz" dedi.



Uluslararası Suriye Destek Grubunun bazı üyelerinin ve Moskova'nın Grubun görüşmesinin düzenlenmesinden yana çıktığına dikkat çeken Bogdanov, "Bu tür konuşmalar var ancak görüşme henüz ayrıntılı bir şekilde ele alınmıyor. Grubun bazı üyelerinin buna ilgi duyduğu dile getirilmişti. Cenevre sürecine destek sağlamak üzere nüfuzu yüksek dış aktörlerin katılımıyla Uluslararası Suriye Destek Grubu görüşmesinin düzenlenmesi mantıklı" dedi. - Moskova