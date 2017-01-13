Rusya: ABD Seçimlerine Müdahale Etme İddiaları 'Komediden' İbaret





Rus istihbaratının Amerikan seçimlerine etki ederek Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği iddiaları Moskova'daki siyasi gündemin ana maddesi olmayı sürdürüyor.



Amerikan istihbarat örgütleri seçimlere müdahale konusunda 'oldukça emin' olduklarını açıklarken, Moskova'daki siyasetçiler bunun bir komplo teorisi olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri yıpratmaya yönelik yapıldığını belirtiyor.



Leonid Slutzkiy, Duma Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı: "Eğer ellerinde çok küçük de olsa bir kanıt olsaydı, bu Amerikan medyasında anında yayınlanırdı. Obama yönetimi giderayak Rusya ile olan ilişkileri yıpratmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ancak bu hareket eden trende rüzgara karşı tükürmek gibi bir şey."



Olayın patlak vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov (rıyabkov), Trump'ın kampanya ekibindeki kişilerle 'temas kurduklarını' söylemiş ancak detaylara girmekten kaçınmıştı.



Fyodor Lykyanov, Rusya Dışişleri Gazetesi Editörü: "İki taraf arasındaki savaş devam ediyor. Amaçları belki başkandan kurtulmak değil. Ancak bu suçlamayı ciddiye almamız gerekiyor. Ancak tüm bu yapılanlar Trump'ın hayatını ve iş yaşamını oldukça zorlaştıracak. Tüm bu olup bitenler Rusya'da şöyle algılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir siyasi kriz yaşanıyor."



Galina Polonskaya, Euronews Rusya Muhabiri: "Rusya'da siyasetle uğraşan elit kesim aynı görüşte. Donald Trump hakkında yayınlananlar tamamen gerçek dışı. Vladimir Putin'in basın danışmanı olayı 'ucuz bir roman' olarak adlandırıyor. 2017 yılının soğuk geçen ilk günlerinde birçok kişi Rusya ile Amerika'nın arasındaki buzların erimesini umuyor."



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Tags: Rusya seçimlerine ABD Casusluk Donald Trump Rusya: ibaret etme müdahale komediden iddiaları Gepost: 13 januari 2017