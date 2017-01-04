Rusya, ABD'li Diplomatları Kremlin'e Davet Etti

Rusya, ABD Büyükelçiliği diplomatlarını Kremlin'deki yeni yıl kutlamalarına davet etti



ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD diplomatlarının çocukları için Kremlin'de düzenlenecek yeniyıl kutlamalarına 35 davetiye aldı.



ABD Büyükelçiliği temsilciliği tarafından Tass haber ajansına yapılan açıklamada, "Kremlin'deki yeni yıl kutlamalarına 35 davetiye aldık" denildi. Temsilci, büyükelçiliğin diplomatların bu davetiyeleri kullanıp kullanmayacaklarını söyleyemeyeceğini belirterek, "Ailelerimizin özel planlarına ilişkin yorum yapamayız" dedi.



Hatırlanacağı üzere, 29 Aralık'ta ABD Başkanı Barack Obama idaresi Rusya'ya siber ataklar sebebiyle yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Rus şirketleri ve kuruluşlarına uygulanan yaptırımlar dışında 35 Rus diplomatın ülkeden gönderilmesi kararı alındı. Bunun üzerine açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu yaptırımlara yanıt verme hakkına sahip olduğunu, fakat Ameran diplomatları sınırdışı etmeyeceklerini belirtti. - Moskova