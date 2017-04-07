Rusya, ABD ile Kurduğu Sıcak İletişim Hattını Durdurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Moskova ateşesini bakanlığa çağırarak, Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını bildirdi.
ABD ile Rusya'nın Suriye'de birbirlerini vurmasını engelleyen ve her durumda direkt bağlantıya geçerek görüşmelerini sağlayan "sıcak iletişim hattı" yarından itibaren devre dışı bırakılıyor.
ATEŞEYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada "Bir saat önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye'deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00'dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu." dedi.
MEDYADAKİ HABERLERİ YALANLADI
Konaşenkov, ABD medyasında Rusya'nın uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattını koruduğuna dair yayınlanan haberleri yalanladı.