Rusya: ABD ile İşbirliğine Hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Washington ile Suriye konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ve Amerika'dan da aynı adımı beklediğini açıkladı.



Lavrov Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ürdün Kralı II Abdullah'ın Rusya ve ABD arasındaki işbirliğinin Suriye krizinin çözüm sürecinde büyük önem taşıdığını birçok kez dile getirdi. Şunu kesinlikle söyleyebilirim, biz buna hazırız. Washington'un da aynı adımı atmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Terör tehdidini yok etmek için Suriye'de terörle mücadele eden tüm tarafların güçlerini birleştirmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, "Hem Rusya'nın Silahlı Birlikleri'ni hem de Amerika'nın yönettiği koalisyondan bahsediyoruz" dedi.



Lavrov şu şekilde devam etti:



"Astana'da ateşkes rejiminin pekiştirilmesi için yapılacak temaslar, güven önlemlerinin hayata geçirilmesi, insani yardımların sağlanması ve siyasi süreç için elverişli koşulların oluşturulmasını içerecek gündem maddeleri kilit rol oynayacak. Ürdün-Suriye sınırındaki duruma dikkat çekeceğiz." - Kaçmaz