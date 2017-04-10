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Rusya, ABD Görüşmesini İptal Etti
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Rusya, ABD Görüşmesini İptal Etti

Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la olan programın iptal edildiğini açıkladı.

Rusya, ABD Görüşmesini İptal Etti

Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la olan programın iptal edildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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