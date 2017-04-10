Rusya, ABD Görüşmesini İptal Etti
Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la olan programın iptal edildiğini açıkladı.
Kremlin, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıdan dolayı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la olan programın iptal edildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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