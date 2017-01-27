Rusya, ABD'den Siber Ataklara İlişkin Bilgi Alamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un birçok kez talep etmesine rağmen ABD'den siber ataklara ilişkin hiçbir bilginin alınamadığını bildirdi.



Zaharova "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Sergey Lavrov'un Amerikalı mevkidaşlarına birçok kez siber ataklara ilişkin bilgi verilmesi talebinde bulunmasına rağmen, bize hiçbir şey sunulmadı" ifadesini kullandı.



Bilindiği üzere, batı siber ataklardan dolayı Rusya'yı suçluyor. Geçen sene Temmuz ayında WikiLeaks sitesinde Demokratik Parti Milli Komitesi'nden çalınan elektronik mektuplar yayınlandı. Hillary Clinton'ı destekleyenler siber atakların arkasında Moskova'nın olduğunu dile getirdiler. Kremlin ise bu suçlamaları birçok kez yalanladı. - Moskova