Rusya, 92 Kişinin Öldüğü Uçak Kazasının Yasını Tutuyor

Rusya, aralarında Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi dahil 92 kişinin bulunduğu askeri uçağın Karadeniz'de düşmesinin yasını tutuyor.



Young lives lost on #Tu154: ballerinas of the famous Alexandrov Choir. December 26 is the day of national mourning in Russia. pic.twitter.com/gzutmLjVfY— Nina Byzantina (@NinaByzantina) December 25, 2016



Ülke genelinde ulusal yas ilan edilirken Kremlin Sarayı başta olmak üzere, kamu kurumlarındaki bayraklar da yarıya indirildi.



December 26 declared national day of mourning https: //t.co/7Kmf2Ei8YO— President of Russia (@KremlinRussia_E) December 25, 2016



Vatandaşlar da Aleksandrov Korosu (Kızıl Ordu Korosu) binasının önüne çiçekler bırakıyor.



Makeshift memorial for #Tu154 victims outside Alexandrov Choir's rehearsal space. pic.twitter.com/0pVym2VoIz— Nina Byzantina (@NinaByzantina) December 25, 2016



Kendisi de bir müzisyen olan bir vatandaş duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Dedelerim de 1940 ve 1950'lerde bu toplulukta şarkı söylemişlerdi. Soyadımız Dolnov. Bu koro bana çok yakın. Korkunç bir kaza, inanması imkansız ama oldu"



Noel kutlamaları kapsamında Suriye'nin Lazkiye kentindeki Himeymim askeri üssünde konser vermek üzere havalanan ancak Karadeniz'de düşen uçakta Elizaveta Glinka da bulunuyordu.



Doktor Liza adıyla bilinen ve kurduğu "Adil Yardım" (Fair Aid) isimli vakıf vasıtasıyla çocukların yardımına koşan Glinka'nın vakfının önünde de anma törenleri düzenlendi.



Yürüttüğü insani yardım faaliyetleri nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin'in takdir madalyası ile onurlandırdığı Elizaveta Glinka ile ilgili hissiyatını dile getiren bir vatandaş, onun ihtiyaç sahibi herkese yardım eli uzattığını söyledi:



"Kimseye kayıtsız kalmazdı. Kibar ve sıcak kalpli biriydi. birçok insana yardım eli uzattı. Onun gibi az insan var. Rusya çok şey kaybetti"



Kazada uçakta bulunan dokuz basın mensubunun çalıştıkları kurumların haber merkezlerinde de çeşitli anma törenleri düzenlendi.



Öte yandan anma törenlerinin yapıldığı bir başka adres ise Soçi kentiydi.



Soçi Havaalanı'na gelen vatandaşlar, kurbanların anısına mumlar yakıp çiçekler bırakırken ayrıca dini törenler düzenlenerek dualar edildi.



Başkent Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu.



Auteur: euronews-tr



Tags: kişinin Gepost: 26 december 2016