Rusya: 8 Nisan'dan İtibaren Durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı. Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını da askıya aldığını duyurmuştu.