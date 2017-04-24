Rüşvetten Tutuklanan Hakimin Serveti Şaşırttı

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanarak gözaltına alınan ve dün gece tutuklanan 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir kendisine 'kumpas' kurulduğunu iddia etti.

İfadelerinde 'FETÖ ile en etkili mücadele eden' isim olduğunu söyleyen Akdemir 'kripto FETÖ' mensuplarının, Fikret İnan'ın ve savcılığın kendisine 'kumpas' kurduğunu savundu. Mal varlığındaki lüks cipini 'boyalı' diyerek savunan Akdemir, rüşvet konuşmalarını ise Fikret İnan'dan çekindiği için 'Kin ve intikam duygularını söndürmek için yaptım' diye açıkladı. Akdemir'in birlikte tutuklandığı avukat Serap Bindal'ın ofisinin bir anahtarının da hâkim Akdemir'de olduğu, avukat Bindal'ın Akdemir'in mahkemesinde sanık olduğu da belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Soruşturma dosyasına göre 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir, Sulh Ceza Hâkimi olduğu dönemde tutukladığı işadamı Fikret İnan'ı serbest bırakmak için rüşvet aldı. Ardından 50 bin dolar daha vermesi için avukat Serap Bindal aracılığıyla baskı yaptı. Fikret İnan da durumu HSYK'ya bildirdi. HSYK'nın da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmesi sonucunda, operasyon yapıldı ve 50 bin dolar rüşveti Fikret İnan'dan almak için Serap Bindal'ın ofisine gelen Akdemir suçüstü yakalandı. Dün gece de avukat Bindal ile birlikte tutuklandı.

'AVUKATLAR ADIMI KULLANMIŞ'

Hâkim Akdemir ifadesinde kendini şöyle savundu:

'Anladığım kadarıyla bu iki şahıs (Avukat Halil Can Polat ve Yusuf ...) benim üzerimden bir senaryo yazarak Fikret İnan'a 'Seni bu kayyım kararından bu senaryo ile kurtarırız' diyip kendisinden belki de milyonlarca dolar ya da lira almaya çalıştıklarına emin oldum'

'FETÖ BANA KUMPAS KURDU'

'Bu dosya çok kapsamlı ve dikkatli bir şekilde incelendiğinde kripto FETÖ bağlantılı, planlı, cumhuriyet başsavcılığı ve devletin yetkilerini kötüye kullanarak hakkımda algı operasyonu ile bir kumpas operasyonu olduğu görülülür. Bu operasyon dikkatle irdelendiğinde kripto FETÖ zincirin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Fikret İnan, avukat Halil Canpolat, Yusuf denen şahıs, Metin Yandırmaz, Başsavcı Fehmi Tosun gibi gibi şahısların nasıl oluyor da bir araya gelip operasyon yapıyorlar. Oysa 20 yıllık hâkim olarak benim hakkımda deneyimli bir müfettişin görevlendirilmesi gerekmez mi? Hele hele Tokat'ta PKK, TİKKO, DHKP-C, Hizbullah; Maraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu dosyası; Anadolu Adliyesi'nde FETÖ ile en çok mücadele etmiş bir numaralı hakim olduğum da herkes tarafından bilindiği halde benim hakkımda işlem yapmak bu kadar basit mi?'

'Q7 ARABAM VAR AMA BOYALI'

Mahkeme Başkanı Hasan Akdemir'in yapılan mal varlığı incelemesinde 2 milyon lira değerinde bir villası ve Q7 marka lüks bir cipinin de olduğu belirlendi. Akdemir villasını '800 bin liraya aldım; 950 bin lira verene satarım ' diyerek savundu. Akdemir lüks cipi için ise 'Sanki sıfır almışım gibi algı operasyonu yapmışlar, 4 tarafı boyalı; iki parça değişimi olan bir araç' ifadelerini kullandı.

'ÇAĞLAYAN'DA DA ARKADAŞLARIM VAR'

Soruşturma dosyasında Akdemir'in rüşvet görüşmeleri sırasında alınan ses kayıtları yer aldı. Bu kayıtlardan birinde Akdemir 'Bu dava 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılacak. İtirazlar 3. Ağır Ceza Mahkemesi olarak bana gelecek, ben çözerim' ifadelerini kullanıyor. Akdemir davaların daha sonra Çağlayan'daki Bölge Adliye Mahkemeleri'ne de gideceğini söyleyerek 'Orada da arkadaşlarım var. Umarım samimi olduğum bir arkadaşıma düşer' diye devam ediyor.

'STRATEJİ OLSUN DİYE SÖYLEDİM'

Akdemir bu konuşmalarını ise şu şekilde açıklıyor: 'Böyle bir konuşma geçti. Takdir edersiniz ki kendisinin tutukladığı ve bu yüzden de 30-40 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen bir şahsın bana beslediği husumet ve intikam duygusu beni çok rahatsız ettiği için stratejik davranmam gerekiyordu. Yeni benim tehlikeyi bir şekilde bertaraf etmem gerekiyordu. Çünkü değişik kanallardan bana tehditler geliyordu. Benim de eşim çocuklarım var. O cümleleri hedef şaşırtmak, adamın bana olan kin ve intikam duygusunu söndürmek için kullandım. '

"OFİSİN ANAHTARLARI HAKİMDE"

Hâkime rüşvet için aracılık ettiği için tutuklanan avukat Serap Bindal'ın aynı zamanda Hasan Akdemir'in başkanı olduğu mahkemede yargılandığı da ortaya çıktı. Akdemir bu durum için de 'Davası olduğunu bilmiyordum' dedi. Ayrıca avukatın ofisinin bir anahtarının da hâkim Akdemir'de olduğu belirlendi. Akdemir 'Zaman zaman o ofiste çalışıyordum' diyerek kendini savundu. (Kaynak: Milliyet)