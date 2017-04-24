Rüşvet İddiasıyla Tutuklanan Hakim: Husumetli Olduğum Başsavcı Adaletin Kılıcı ile Saldırmakta

RÜŞVET aldığı iddiasıyla tutuklanan mahkeme başkanı H. A'nın mahkeme sorgusunda, delil bulunmadığı halde savcılığın talebi üzerine işadamı F.İ.'yi, tutukladığını söyledi. Rüşvet aldığı iddialarını reddeden H.A., "Benim para ile pul ile işim olmaz. Sanki ben para peşinde koşuyormuşum gibi algı yaratılıyor. Başsavcının beni bu görevden algı operasyonu ile nasıl aldırdığını emniyet müdürlüğündeki ifademde açıkça anlattım. Husumetli olduğum başsavcı, makamının verdiği tüm yetkileri kullanarak alyehime kötü niyetli bir şekilde adaletin kılıcı ile saldırmakta" dedi.



"DOSYADA DELİL OLMAMASINA RAĞMEN TUTUKLAMA YAPTIM"



Bir soruşturmada tahliye vaadiyle tutuklu şüpheliden para istediği iddiası ile dün Avukat S.B. ile birlikte tutuklanan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A.'nın tutuklandığı İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, FETÖ / PDY soruşturması kapsamında tutuklanmaya sevk edilen işadamı F.İ.'yi dosyada delil bulunmadığı halde delil toplanmasına yönelik takdirini kullanarak tutukladığını söyledi.



Sorgusunda, o dönem FETÖ / PDY terör örgütü bahanesi ile FETÖ / PDY ile hiç ilgisi bulunmayan bir takım şahıs ve firmalara operasyon yapılmaya başlandığını fark ettiğini söyleyen H.A., "Hatta bu dosyaların içi boş diye söyleyen meslektaşlarım M.İ., A.K., A.A.G. ve B.A. talepleri olmadığı halde görevlerinden alındığına bizzat şahit oldum" dedi.



'HUKUK TANRIÇASINA ERGENEKONCULAR VE FETÖCÜLER GİBİ SİZ DE TECAVÜZ ETMEYİN'



Sorgusuda, 26 Ağustos 2016 tarihinde bir şirkete yönelik FETÖ / PDY operasyonu yapıldığını, şirket yetkilisi F.İ.'nin tutuklanma talebi ile mahkemesine sevk edildiğini söyleyen H.A., "Duruma sırasında F.İ. isimli şahıs ile ilgili tek bir FETÖ / PDY bağı olmadığını fark ettim. Varsa da dosyada bulunmamaktaydı. Celseye ara vererek bu operasyonu yapan polisleri çağırdım. Kendilerine açık açık, 'bu dosyada göremediğim bir şey varmı' diye sorunca, 'efendim biz de anlamadık ancak Cumhuriyet Savcısı dosyayı bu şekilde gönderin' dediler. F.İ.'nin duruşmasında celse arasında dosyayı getiren polis memurları ile yaptığım görüşmeden sonra, onların beyanlarını doğrulaması için bu kez savcıyı aradım. Ona, 'Hukuk tanrıçasına Ergenekoncular ve Fetöcüler gibi siz de tecavüz etmeyin, hukuk herkese lazım' dedim. Çünkü kendisi bana dosyada delillerin bulunmadığını, delillerin toplanması için süre talep ettiğini, HTS ve şüpheli para hareketlerine ilişkin MASAK ya da atlama raporunun 10-15 gün içerisinde mahkememize sunacağını söyledi. Ben de buna inanarak delillerin toplanması için takdir hakkımı kullanarak tutuklanmasına karar verdim" dedi.



'İLK DEFA BİR İNSANI TUTUKLADIĞIM İÇİN VİCDAN AZABI DUYDUM'



Tutuklama kararından sonra sulh ceza hakimi olan arkadaşlarına durumu anlattığını söyleyen H.A., "Tüm sulh ceza hakimlerine, 'bu dosyayı lütfen detaylı ve titiz okuyun, ben huzursuzum, beni Cumhuriyet Savcısı vabela soktu, hayatımda ilk defa bir insanı tutukladığım için vicdan azabı çekiyorum' dedim. Bu adam 3 bin 300 kişiyi dolandırmış, bana dolandırıcılıktan gelen bir dosya yok, ben sadece önüme gelen dosyaya bakarım" dedi.



H.A., bu soruşturmada tutuklanan işadamı F.İ.'nin avukatlığını yapan H.C.P.'nin kendisine komplo kurduğunu öne sürdü. F.İ.'nin tutuklanmasından sonra uzun süre Avukat H.C.P.'yi görmediğini söyleyen H.A., "Mart ayında geldi, sigara içti gitti. 14 Nisan 2017 günü odamın önünde duruşmamın bitmesini iki saat beklemiş. Ondan rahatsız olduğumu anlatmak için son kez odama girmesine müsaade ettim. Bana kayyım kararının kaldırılması için 1 milyon TL teklif etti. Paranın yanında olduğunu ve bana takdim etmek istediğini söyledi. Bu tür işlere girmediğimi, paraya ihtiyacım olmadığını, sahibine ver nasıl istiyorsa öyle tasarrufta bulunsun dedim. Ama ses kaydında açıkça anlaşılacağı üzere yanında herhangi bir para getirmemiş, F.İ.'den aldığı para ile araba almış. Yani F.İ.'yi benim ismimi kullanarak dolandığı ses kaydında mevcuttur" iddiasında bulundu.



KRİPTO FETÖCÜLERİN KUMPASI İDDİASI



Yakalandığı avukatın bürosuna F.İ.'yi Avukat H.C.P tarafından dolandırıldığı konusunda uyarmak için gittiğini söyleyen tutuklu hakim H.A., "4-5 ay sonra benim para istediğim iddia ediliyor. İddia akla zarar, zaten 4-5 ay önce tahliye olmuş. Kumpas olduğu belli. Yanında getirdiği 40-50 bin doları benim için getirmediği bellidir. Bu operasyon detaylı şekilde irdelendiğinde kripto FETÖ zincirinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu zincir, kripto FETÖ zinciri ve ilişkisi ile hakkımda kumpas kurarak FETÖ / PDY ile mücadele eden bir numaralı İstanbul Anadolu Suhl Ceza hakimi olduğum için intikam alınıyor düşüncesindeyim. Çünkü gerekçem var. Özellikle bazı FETÖ dosyalarının içinin boş olması nedeni ile davalar açıldığında beraat edecek şekilde soruşturmalar yapıldığı tüm dosyalardan vakıfım. Benim bu olaydaki tek suçun basiretsiz davranmamdır" dedi.



'HUSUMETLİ OLDUĞUM BAŞSAVCI ADALETİN KILICI İLE SALDIRMAKTADIR'



F.İ.'nin Avkuatı H.C.P.'den bir restoranda 45 bin dolar, odasında da 5 bin dolar rüşvet aldığı iddiasını reddeden H.A., "Benim para ile pul ile işim olmaz. Sanki ben para peşinde koşuyormuşum gibi algı yaratılıyor. Başsavcının beni bu görevden algı operasyonu ile nasıl aldırdığını emniyet müdürlüğündeki ifademde açıkça anlattım. Husumetli olduğum başsavcı, makamının verdiği tüm yetkileri kullanarak alyehime kötü niyetli bir şekilde adaletin kılıcı ile saldırmaktadır, beni hançerlemektedir" dedi. - İstanbul