Rüşvet Alan Hakim Suçüstü Yapılarak Gözaltına Alındı

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, bir soruşturma sırasında bir kişiyi rüşvet karşılığı olarak tahliye etmek amacıyla para isteyen hakimin gözaltına alındığını belirtti.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan hakim H. A.'nın Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde bir soruşturmada şüpheliyi tahliye etmek için para istediğine ilişkin olarak kendilerine ihbar geldiği belirtildi.



HAKİM VE AVUKAT GÖZALTINDA



İhbar üzerine soruşturuma başlatıldığı, teknik takip ve izleme kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Teknik takip ve izleme kararlarına istinaden önceden seri numarası alınmış 50.000 USD'nin müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosuna teslimin ardından, Başsavcılığımızca görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcıvekili ve İstanbul Barosu'ndan temin edilen iki avukat ile girilmiş, Ağır Ceza Hakimi H.A. ve Av. S.B., suç üstü hükümleri gereğince suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır" denildi.