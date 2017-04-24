Rüştü Araboğlu: Kimse Samsunspor'un Üstünde Değil

SAMSUNSPOR Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, Teknik Direktör Osman Özköylü'nün sezon sonu ayrılacağını açıklamasıyla ilgili, "Kendi tasarrufuna mani olacak halimiz yok. Kimse Samsunspor'un üstünde değil" dedi.



TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da alınan Elazığspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Osman Özköylü, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamasıyla ilgili Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu açıklamalarda bulundu.



Elazığspor maçı öncesi Başkan Erkut Tutu'nun düzenlediği basın toplantısında Teknik Direktör Osman Özköylü ile 2.5 yıllık sözleşmelerinin bulunduğunu hatırlattığını ifade eden Araboğlu, "Kendisine ve ekibine güvendiğimizi dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada bizim tek derdimiz Cuma günü evimizde oynayacağımız Ümraniyespor maçı ve Salı günü deplasmanda karşılaşacağımız Eskişehirspor maçı. Bu iki maç çok önemli. Bizim derdimiz kalan maçları en iyi şekilde tamamlayarak Samsunspor'un ligi iyi noktada bitirmesi için çaba sarf etmek" diye konuştu.



Samsunspor projleri arasında Teknik Direktör Osman Özköylü'nün bırakıp gitmesi gibi bir düşünce olmadığını ifade eden Rüştü Araboğlu şöyle devam etti:



"Ama hocamızın Elazığspor maçından sonra bir açıklaması oldu. Bu kendi tasarrufudur. Biz hocamızla 2.5 yıllık sözleşme yaptık. Kendi tasarruflarına mani olmaya çalışacak halimiz yok. Kararına saygı duyuyoruz. Kimse Samsunspor'un üstünde değil. Ne başkan, ne ben, ne teknik direktör. Bizim hocamızla anlaşmamız devam ediyor. Böyle bir niyetimiz yoktu."



- Samsun