Rusların Yarısı Rusya'nın Suriye Harekatını Destekliyor

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VCİOM) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Rusların yarısı, Rusya'nın Suriye harekatını desteklerken, vatandaşların üçte birinin ise bu duruma karşı çıktığı açıklandı.



Anket sonuçlarına göre, Rus halkının yarısı Rusya'nın Suriye harekatını desteklerken, Rus vatandaşların üçte birinin bu duruma karşı çıktığı belirtildi. Ayrıca ABD'nin Suriye saldırısını, çoğu vatandaş provokasyon olarak değerlendirdi. Rusya'nın Suriye harekatına karşı çıkan gruplar içindeki oran Meclis dışı parti üyeleri yüzde 63, kadınlar yüzde 45, 25-34 yaş arası vatandaşların ise yüzde 47 olduğu açıklandı. Rusya'yı kapsayan ve telefon görüşmesi ile yapılan kamuoyu anketi bin 200 katılımcı arasında 11-12 Nisan 2017 tarihinde yapıldı. Öte yandan Rus Kamuoyu Araştırma Merkezinin, geçen yılki verilerine göre Rus katılımcıların yüzde 58'i Suriye harekatının devam etmesi gerektiğini belirtirken, dörtte biri bu duruma karşı çıkmıştı. - MOSKOVA