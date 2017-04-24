Rusların Yarımca'daki Tesisini Monakolu Galaxy Satın Aldı
Rus enerji şirketi Oteko Grup, 2012'de BP'den satın aldığı Pet Gaz'ın en önemli terminalini satma kararı aldı.
Rus enerji şirketi Oteko Grup, 2012'de BP'den satın aldığı Pet Gaz'ın en önemli terminalini satma kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com
-
Bakanlıktan 3. Köprü'ye zam iddialarına yalanlama
-
TÜSİAD'dan seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama daha!
-
Arap şeyhin yatı ilçeyi zengin etti! Bir günde 1,5 milyon TL bıraktı
-
THY 8 bin kabin memuru alacak
-
Doğalgaz faturalarında yeni dönem başladı!
-
3310'la ilgili beklenen açıklama geldi! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
-
Suçüstü yakalanan ağır ceza hakimi tutuklandı