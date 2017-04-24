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Rusların Yarımca'daki Tesisini Monakolu Galaxy Satın Aldı
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Rusların Yarımca'daki Tesisini Monakolu Galaxy Satın Aldı

Rus enerji şirketi Oteko Grup, 2012'de BP'den satın aldığı Pet Gaz'ın en önemli terminalini satma kararı aldı.

Rusların Yarımca'daki Tesisini Monakolu Galaxy Satın Aldı

Rus enerji şirketi Oteko Grup, 2012'de BP'den satın aldığı Pet Gaz'ın en önemli terminalini satma kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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