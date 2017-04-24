Rusların Türkiye'de Vizesiz Kalma Süresi 90 Güne Çıkarılıyor

Antalya'da Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve Rus gazeteciler ile dün bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya vatandaşlarının Türkiye'de kalma süreleriyle ilgili açıklama yaptı.

"18 YAŞINI GEÇEN RUS GENÇLERE VATANDAŞLIK VERECEĞİZ"

Rusların Türkiye'ye vizesiz şekilde gelebileceklerini belirten Çavuşoğlu, "Yaklaşık 10 gün önce Alanya'da yaşayan Rus topluluğu ile bir araya gelmiştik. Bu toplantıların faydası oluyor. Türkiye'de yaşayan Ruslar ne istiyor, burada nasıl çözüm bulacağımızı öğrenme fırsatımız oluyor. Ruslar Türkiye'de 60 değil, 90 gün kalmak istiyor. Rusların Türkiye'de 90 gün kalmasını, sağlayacağız. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da beş-altı gence vatandaşlık vereceğiz" dedi.