Rusların Trabzonspor İsyanı!

Trabzonspor'un sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolculardan Serdar Taşçı için yeni bir gündem iddia ortaya atılırken, Rus kulübü Spartak Moskova'dan sert bir tepki geldi. Rus kulübünün genel direktörü Sergey Rodionov, "Anlamakta güçlük çekiyorum. Türk basınında sürekli olarak Serdar Taşçı haberleri çıkıyor ve bunlar da bizim önümüze geliyor. Başka işleri mi yok anlamadım. Serdar Taşçı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve transfer dönemi geldiğinde yeniden oturup, konuşulur. Ayrılmak isterse karar onun ama biz şampiyonluğa giderken ve daha transfer dönemi başlamadan sürekli bu haberlerin çıkmasına anlam veremiyorum" şeklinde sitemde bulundu.



Kaynak: 61saat