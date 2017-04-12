Rusların Tavrı Kabul Edilebilir Değil"

ABD'deki Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Rusların Batı Balkanlar'a ve dünyaya yönelik tavrının kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Bu tavır, demokrasimizi korumak adına bizim dayanışmamızı ve gücümüzü gerektiriyor." dedi.



Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek'in ardından bölge ülkelerinden Karadağ'da da temaslarda bulunan McCain, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boskovic ile görüştü.



McCain, başkent Podgorica'daki Gorica Villası'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, dünya genelinde istikrarın sağlanmasının önemine işaret ederek, NATO üyeliği kararı için Karadağlı yetkilileri ve vatandaşları tebrik etti.



Dünya genelinde var olan kargaşada, NATO'nun önemine dikkati çeken McCain, "Rusların Batı Balkanlar'a ve dünyaya yönelik tavrı kabul edilebilir değil. Bu tavır, demokrasimizi korumak adına bizim dayanışmamızı ve gücümüzü gerektiriyor." ifadelerini kullandı.



McCain, Rusya'nın bazı ülkelerde seçimleri ve demokratik süreçleri etkilediğini öne sürerek, Rusya'nın ABD'deki seçim sonuçlarını da değiştirmeye kalkıştığına ancak bunu başaramadığına dair kanıtları olduğunu savundu.



Karadağ ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyleyen senatör, barışı korumak için dayanışma, iş birliği, ekonomik kalkınma ve ordunun önemli olduğunu sözlerine ekledi.



Savunma Bakanı Boskovic de Karadağ'ın NATO üyeliğinin resmileşmesine sayılı günler kaldığını anımsatarak, NATO üyeliğinin, bağımsızlık ilanının ardından geçen 11 yıllık zaman diliminde önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Uluslararası toplumun da Batı Balkanlar'a "özel ilgi" göstermesi gerektiğini dile getiren Boskovic, tüm bölge ülkelerin geleceğinin AB ve NATO üyeliğinde olduğunu söyledi.



McCain, Karadağ'daki temasları kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve Başbakan Dusko Markovic ile bir araya geldi.